Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 27 мая составило 2023 человека

По последним данным оперативного штаба на 28 мая в Орловской области количество заболевших коронавирусом составило 2023 человека. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 28 мая 2020 года.

Вчера регион перешагнул порог в 2000 зараженных, подтвердился сразу 81 факт инфицирования. Немалое число заболевших, прибавляющихся последние несколько дней, власти связывают с последствиями майских праздников: далеко не все орловцы последовали совету оставаться дома.

Выздоровело же почти 1000 человек: а именно 999. Количество летальных случаев (подтвержденных патологоанатомическим исследованием) составило 16.

Больше всего зараженных в Орле, затем следуют Мценск и Мценский район, следом Орловский район и Болховский.

Меньше всего больных в Сосковском районе.

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