2020-05-27T23:25:39+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 27 мая составило 2023 человека

Рассказываем, где в Орловской области 81 человек заразился коронавирусом и сколько всего больных в каждом из районов региона на 28 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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По последним данным оперативного штаба на 28 мая в Орловской области количество заболевших коронавирусом составило 2023 человека. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 28 мая 2020 года.

Вчера регион перешагнул порог в 2000 зараженных, подтвердился сразу 81 факт инфицирования. Немалое число заболевших, прибавляющихся последние несколько дней, власти связывают с последствиями майских праздников: далеко не все орловцы последовали совету оставаться дома.

Выздоровело же почти 1000 человек: а именно 999. Количество летальных случаев (подтвержденных патологоанатомическим исследованием) составило 16.

Больше всего зараженных в Орле, затем следуют Мценск и Мценский район, следом Орловский район и Болховский.

Меньше всего больных в Сосковском районе.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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