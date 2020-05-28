Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 мая: региональные власти готовы открыть магазины и сферу обслуживания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 28 мая 2020 года.

Власти региона готовы частично возобновить работу непродовольственных магазинов и, также частично, организаций сферы услуг. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного вечернего прямого эфира в социальных сетях накануне вечером.

По словам главы Орловщины, сейчас механизм запуска непродовольственной части бизнеса прорабатывается. Клычков отметил, что предприниматели готовы идти на встречу, обеспечивать безопасность работников и клиентов. Так что, вероятно, с первого летнего дня заработают магазины различных товаров, а также салоны красоты и парикмахерские. Правда глава региона подчеркнул, что речь о возобновлении работы больших торговых центров пока что не идет.

- Поспешные шаги мы не будем принимать, - сказал Клычков.

Окончательное решение, а также условия, при которых станет возможным дальнейший выход из ограничительных антикоронавирусных мер, еще предстоит обсудить властям.

Напомним, первым снятием ограничения в Орловской области стало возобновление деятельности рынков и ярмарок выходного дня. Также орловцам разрешили гулять в парках, заниматься спортом на открытом воздухе.

Однако режим самоизоляции, в особенности для людей из группы риска, все еще продолжает действовать. Ровно как и масочный - в общественных местах (транспорт, магазины, больницы) жители области обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Орловской области - 2023 человека. Выздоровели 99.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.