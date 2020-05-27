В Орловской области подполковника полиции подозревают в торговле водительскими правами

В Орловской области высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела. Начальника отдела ГИБДД Урицкого района подозревают в мошенничестве с выдачей водительских прав.

За руку полицейского силовики поймали сегодня, 27 мая. Место действия - федеральная трасса Орел-Брянск-Смоленск, 55 километр. По версии следствия, начальник отдела ГИБДД получил 70 тысяч рублей от своего знакомого. За эти деньги полицейский должен был посодействовать в оформлении и выдаче водительского удостоверения. Проще, продать права. Однако "договор" купли-продажи осуществить не удалось: сотрудники ФСБ прервали сделку, задержав стража правопорядка с поличным.

- Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Урицкому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь следователи разбираются во всех деталях случившегося, устанавливают обстоятельства преступления, собирают доказательную базу.

В УМВД региона пока же назначена проверка.

- По данному факту начальником УМВД России по Орловской области назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины, сотрудник, допустивший нарушение, а также его непосредственные руководители понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

"КП" следит за ходом расследования.