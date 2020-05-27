Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расширяют использование искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями и масштабируют его на 20 регионов страны

Проект предусматривает внедрение в Контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью Обществ и получать обратную связь.

Разработчиком данной технологии является АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»). В конце 2019 года энергетики совместно с этой компанией успешно реализовали пилотную версию проекта «Робот-оператор» в Удмуртской Республике. Теперь к системе автоматизированного информирования будут подключены все 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Робот-оператор будет оповещать абонентов о плановом отключении электросетей, сообщать дату и время отключения, фиксировать контактные данные принявшего звонок. Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по удовлетворенности качеством оказанных услуг. На первом этапе новая технология будет использоваться для информирования физических лиц, далее к ней подключат всех потребителей. Запуск данного проекта позволит улучшить качество работы уменьшить время ожидания на линии, увеличит оперативность получения информации на запрос и повысит культуру общения с потребителями «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

«Проект «Робот-оператор» - это еще один пример цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», который продемонстрировал высокую эффективность уже на стадии пилотной реализации в Удмуртской Республике. Перевод процесса коммуникации с потребителями в автоматический режим позволил существенно повысить их удовлетворенность взаимодействием с компаниями. Масштабирование проекта на всю территорию нашей операционной ответственности позволит транслировать эффект на 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Наша технология призвана помочь сделать коммуникацию максимально эффективной и менее затратной. Внедрив робота-оператора в свой контакт-центр, компания может значительно повысить скорость обслуживания клиентов. Автоматизировать можно любой сценарий разговора, если есть релевантный опыт создания многоуровневых скриптов. Не менее важна синергия заказчика и разработчика. Так и получилось с нашими партнерами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Пилотный проект 2019 года отлично зарекомендовал себя и показал действительно высокие результаты. В 2020 году мы приступаем к масштабированию технологии на все филиалы заказчика. Наша команда приложит максимальные усилия в рамках проекта по цифровой трансформации партнера», - комментирует генеральный директор ООО «АБК» Дмитрий Теплицкий.