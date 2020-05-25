Банк ФК «Открытие»: выгодные возможности для каждого клиента

- Нынешний год никак нельзя назвать спокойным и стабильным. Каким был 1 квартал года для «Открытия» в Орловской области?

- Первый квартал 2020 года, впрочем, как и весь 2019 год, мы отработали успешно и продуктивно. Мы добились роста в 2-3 раза по всем направлениям бизнеса. В первую очередь, хочу отметить значительное увеличение объемов продаваемых инвестиционных продуктов.

Обычно в банковской сфере 4 квартал является самым большим по объему продаж, но и за первые 3 месяца нынешнего года мы нарастили объемы. Это говорит о том, что все продукты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – выгодны и интересны для наших клиентов. Высокие процентные ставки по депозитам, выгодные возможности по картам, бесплатные переводы и оплаты услуг, в том числе и ЖКХ – каждый может найти выгодные для себя продукты.

Что касается кредитования – нам удалось перевыполнить запланированные показатели по увеличению общего объема кредитного портфеля на 25%. И если сравнивать первые 3 месяца 19-го и 20-го годов, то виден уверенный рост по кредитным портфелям и клиентской базе, что позволило увеличить долю присутствия банка на региональном рынке. Наши удобные условия и выгодные ставки позволяют клиентам значительно снизить свои расходы на банковское обслуживание. Кроме того, в прошлом году Банк «Открытие» получил звание лучшего ипотечного банка страны – этот факт говорит сам за себя.

- Беспрецедентные ставки по ипотеке – сегодня одна из актуальных тем. Поделитесь подробностями действующих льготных программ.

- Банк начал прием заявок по программе «Семейная ипотека». Если в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года в семье появится второй или последующий ребенок, можно приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставками субсидирует государство. По данной программе можно приобрести квартиру в новом доме непосредственно у застройщика при первоначальном взносе от 20%, а максимальная сумма кредита для регионов составляет 3 миллиона рублей, срок кредита – до 30 лет.

Если говорить о программе «Господдержка 2020», наша процентная ставка ниже, чем у других банков: 6,25 % годовых. Объектом также выступает жилье в новостройках при первом взносе в 20%. Программа предусматривает участие любого гражданина РФ, независимо от семейного положения, возраста и социального статуса, сумма составляет до 3 миллионов рублей. И, не нарушая режима самоизоляции, в режиме онлайн подать заявку, предоставить необходимые документы, получить решение и вести переговоры с банком.

Еще один важный момент: при предодобренном решении от банка по старым ставкам, есть возможность их пересмотреть в сторону понижения. Это в том случае, если сделка еще не заключена, а ее объект удовлетворяет условиям госпрограммы.

- Чем еще банк может поддержать клиентов – физических лиц?

- Подчеркну: для нас сегодня архиважно проявить заботу о клиентах и максимально упростить взаимодействие с ними. В отличие от кризиса 2008 года, когда банки рассматривались как источник проблемы, то сегодня мы стремимся стать частью ее решения, принимая ряд мер для минимизации негативных финансовых проблем для клиентов. Мы предлагаем и кредитные каникулы, и отсрочки. Для клиентов, пострадавших от коронавируса – полностью или частично потерявших доход, заболевшие и т.д. – мы предоставляем каникулы по всем без исключения кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. Для их получения достаточно воспользоваться удаленными каналами. А подтверждением может служить, например, выписка из реестра регистрации в качестве безработного, больничный лист сроком не менее месяца, справка 2 НДФЛ.

Важно понимать, что существуют некие ограничения по размеру кредита: для ипотеки он составляет до 2 миллионов рублей, для потребительских до 250 тысяч, для кредитных карт до 100 тысяч. Что касается сроков – то заемщик может подать соответствующее заявление до 30 сентября 2020 года.

Если клиент не попадает в программу, мы можем предоставить отсрочку платежа по ипотеке (льготный период) на срок до 6 месяцев. По потребительскому кредиту - предложим отложить платеж (сумму взноса за 1 месяц перенести в окончание платежного графика) или перенести дату платежа.

- А что банк предлагает предпринимателям и предприятиям региона?

- Поддерживая наших клиентов в постпандемической среде, «Открытие» разработал целый ряд инструментов. В частности, предоставление кредитных каникул на срок до 6 месяцев по основному долгу и процентам клиентов тех сфер деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии. Это кафе и рестораны, гостиницы, салоны красоты, различные спортивные заведения, развлекательные центры, турагентства и прочие организации услуг в сфере туризма, детские развивающие центры, заведения дополнительного образования.

В банке действует и собственная программа реструктуризации для представителей других отраслей - с отсрочкой погашений по основному долгу на срок до 12 месяцев по минимальному пакету документов.

Кроме того, банк отменил комиссию за выдачу денег в кассе для выплат зарплаты, отменена плата за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг РКО, введены льготные тарифы по эквайрингу. Данные условия распространяются как на существующих, так и новых клиентов банка.

- А как работают программы льгот и субсидий по кредитам для бизнеса?

- Банк «Открытие» - участник госпрограммы кредитования по нулевой ставке на заработную плату сотрудникам. Предприниматели и предприятия из перечня пострадавших отраслей экономики могут оформить беспроцентные кредиты - срок действия льготной ставки 0% составит до 6 месяцев. Конечно, существуют ограничения по сумме кредита: она исчисляется, исходя из численности работающего коллектива и непосредственного количества месяцев. На данный момент мы рассматриваем ряд заявок, этим продуктом решили воспользоваться представители не только микро и малого бизнеса, но и достаточно крупных предприятий среднего бизнеса, к тому же, пришедшие к нам из других банков.

Действуют также программы от Минэкономразвития и ВЭБ, где определена льготная, субсидированная ставка. На сегодняшний день наши ставки имеют самое низкое пороговое значение. Активно поступают заявки и на рефинансирование кредитов, которые клиенты брали под более высокие ставки в других банках.

- Сейчас «Открытие» активно возобновляет работу своих отделений. Как обеспечивается безопасность их клиентов и сотрудников?

- В условиях коронавируса мы работаем в штатном режиме, но временно изменили режим работы, сократив время обслуживания клиентов с 9 по 18 часов, ввели обеденное время – чтобы в середине дня проводить дополнительную дезинфекцию. В Орле работают 4 офиса: на улицах Гагарина, Октябрьская, Комсомольская и Советская. Везде осуществлено зонирование помещений для соблюдения социальной дистанции, введен час санитарной обработки с 13 до 14 часов. Сотрудники начинают день с измерения температуры, работают в масках и перчатках, а каждый клиент может воспользоваться дезинфицирующим средством для обработки рук.

И, конечно, мы настоятельно рекомендуем пользоваться удаленными каналами банка: на данный момент 95% вопросов можно решить через интернет-банк, мобильное приложение, которые для клиентов являются абсолютно бесплатными.

Искренне желаю всем нашим сотрудникам и клиентам здоровья и сил достойно выдержать эти непростые времена.