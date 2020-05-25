Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 25 мая

В Орловской области на 25 мая 2020 года выявлено 1 тысяча 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба за последние сутки прибавилось еще 59 заболевших. Рассказываем, в каких районах и городах области люди подхватили COVID-19 и сколько инфицированных всего в каждом.

За последние сутки 23 заболевших выявлено в Орле, 12 в Мценске и Мценском районе, в городе Ливны и Ливенском районе – 8. По 4 новых зараженных в Орловском и Урицком районах, 2 в Шаблыкинском, по одному – в Свердловском, Должанском, Троснянском, Болховском, Сосковском и Малоархангельском районах. Такими статистическими данными поделился глава региона Андрей Клычков.

- Отмечу, что большая часть новых случаев covid-19 произошла через контакт на работе. По-прежнему большой процент заражения в семье. К сожалению, есть и неустановленные причины инфицирования, - написал губернатор.

В общем картина на сегодняшний день складывается следующим образом.

В Орле 759 зараженных, в Мценске и Мценском районе – 273, в Орловском – 165, в Болховском – 80, в Урицком – 51, Новосильском – 50.

Районы, где менее пяти десятков инфицированных: Свердловский – 49, Ливны и Ливенский район - 48, Новодеревеньковский – 45, Хотынецкий – 42, Знаменский – 39, Шаблыкинский и Покровский – по 32, Верховский -31, Глазуновский – 29, Залегощенский – 23.

Районы, в которых менее двух десятков заболевших: Малоархангельский – 19, Дмитровский – 15, Троснянский и Краснозоренский – по 14, Колпнянский – 13, Кромской – 12, Сосковский и Должанский – по 11, Корсаковский – 10.

Выздоровело за весь период мониторинга 845 человек.

В орловском оперштабе рассказали, какова динамика распространения коронавируса в соседних с Орловщиной регионах.

В Калужской, Тульской и Брянской областях более 3 тысяч зараженных в каждой. В Курской – 2,5 тысячи. Меньше в Липецкой – 1696.

Данные оперативного штаба

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