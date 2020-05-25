2020-05-24T22:49:10+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 25 мая составило 1808 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 мая 2020 года
Наталья Меркулова
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Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 25 мая 2020Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 25 мая 2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Количество заболевших коронавирусом в Орловской области достигло 1808 человек, выздоровели 841. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 25 мая 2020 года.

Накануне федеральный оперативный штаб подтвердил в регионе еще 68 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода (всего в официальной статистике 12 смертей за весь период пандемии). Отметим, региональная статистика по смертности (называется 21 случай) отличается от федеральной. Проводятся дополнительные патологоанатомические исследования.

Что касается географии распространения болезни, то "лидеры" по числу заболевших по-прежнему: Орел, Мценский район, Орловский район, Болховский район.

Меньше всего заболевших в Должанском, Корсаковском и Сосковском районах.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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