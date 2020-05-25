Коронавирус в Орловской области, последние новости на 25 мая: на ремонт в больницах выделили более 3 млн рублей
В Орловской области продолжают наращивать дополнительный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в медицинских организациях региона подготовлено уже 485 коек. До конца недели запланировано развертывание еще двухсот.
Для подготовки ряда больниц к увеличению коечного фонда из резервного фонда Правительства Орловской области выделено 3 миллиона 389 тысяч рублей (текущий ремонт). Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.
Ранее областная администрация сообщала о капитальном ремонте нескольких корпусов Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ. Решение же достройки «Титаника» (Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы) будут решать на федеральном уровне. Сейчас здание готово на 82%, готова отделка первых трех этажей.
- Департаменту здравоохранения поручено продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией из расчета: 1 койка на 1000 жителей – до 1 июня 2020 года; 2 койки на 1000 жителей – до 1 июля 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, пациенты, переносящие коронавирус в легкой форме, лечатся на дому (при строгом соблюдении карантина и под медицинским контролем). Для них уже закуплены лекарства, которые медработники будут передавать во время посещений. Лекарства закуплены за счет средств резервного фонда Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»