Коронавирус в Орловской области, последние новости на 25 мая: на ремонт в больницах выделили более 3 млн рублей

В Орловской области продолжают наращивать дополнительный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в медицинских организациях региона подготовлено уже 485 коек. До конца недели запланировано развертывание еще двухсот.

Для подготовки ряда больниц к увеличению коечного фонда из резервного фонда Правительства Орловской области выделено 3 миллиона 389 тысяч рублей (текущий ремонт). Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.

Ранее областная администрация сообщала о капитальном ремонте нескольких корпусов Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ. Решение же достройки «Титаника» (Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы) будут решать на федеральном уровне. Сейчас здание готово на 82%, готова отделка первых трех этажей.

- Департаменту здравоохранения поручено продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией из расчета: 1 койка на 1000 жителей – до 1 июня 2020 года; 2 койки на 1000 жителей – до 1 июля 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, пациенты, переносящие коронавирус в легкой форме, лечатся на дому (при строгом соблюдении карантина и под медицинским контролем). Для них уже закуплены лекарства, которые медработники будут передавать во время посещений. Лекарства закуплены за счет средств резервного фонда Орловской области.