Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 24 мая составило 1740 человек

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 24 мая достигло 1740 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 23 мая 2020 года.

Всего за весь период выздоровели 804 человека. Летальных случаев - 21, однако цифра разнится с федеральной статистикой. Это скончавшиеся пациенты, у которых был диагноз "коронавирусная инфекция", однако окончательную причину самой смерти показывает патологоанатомическое исследование.

Что касается географии распространения болезни, то "лидеры" по числу заболевших по-прежнему: Орел, Мценский район, Орловский район, Болховский район.

Меньше всего зараженных в Должанском, Корсаковском, Сосковском и Кромском районах.