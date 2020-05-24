2020-05-23T23:25:05+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 24 мая составило 1740 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 мая 2020 года
Наталья Меркулова
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..Фото: Архив "КП"
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Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 24 мая достигло 1740 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 23 мая 2020 года.

Всего за весь период выздоровели 804 человека. Летальных случаев - 21, однако цифра разнится с федеральной статистикой. Это скончавшиеся пациенты, у которых был диагноз "коронавирусная инфекция", однако окончательную причину самой смерти показывает патологоанатомическое исследование.

Что касается географии распространения болезни, то "лидеры" по числу заболевших по-прежнему: Орел, Мценский район, Орловский район, Болховский район.

Меньше всего зараженных в Должанском, Корсаковском, Сосковском и Кромском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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