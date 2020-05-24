2020-05-23T23:07:47+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 мая: выздоровело более 800 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 24 мая 2020 года
Наталья Меркулова
Поделиться:
Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 маяКоронавирус в Орловской области, последние новости на 24 маяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжает расти число излечившихся от коронавирусной инфекции. На данный момент их уже более 800. Однако прогнозы по скорому возвращению региона к привычной жизни пока никто не спешит делать.

В регионе по-прежнему около 40% зараженных коронавирусом в регионе переносят его бессимптомно или в легкой форме. На последней неделе мая в медицинских организациях планируют начать тестирование на антитела.

Напомним, в Орловской области намечено трехэтапное снятие антикоронавирусных ограничений. Сейчас на Орловщина первый - официально разрешили гулять в парках, заниматься спортом на улице, открыли ярмарки и рынки.

Что же касается непродуктовых магазинов, парикмахерских и целого ряда организации сферы торговли и услуг, то придется подождать. Переход ко второму этапу возможен только при недельной стабилизации ситуации и полном соблюдении санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

- При переходе ко второму этапу будет возобновлена работа предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, отдельных образовательных организаций. На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Пока же продолжает действовать «масочный режим». Без масок по-прежнему нельзя заходить в магазины, общественный транспорт и общественные учреждения. Как поясняет Роспотребнадзор, человека без маски могут туда просто не пустить и это в условиях пандемии не считается нарушением его прав как потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Новости 24