Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 мая: выздоровело более 800 человек

В Орловской области продолжает расти число излечившихся от коронавирусной инфекции. На данный момент их уже более 800. Однако прогнозы по скорому возвращению региона к привычной жизни пока никто не спешит делать.

В регионе по-прежнему около 40% зараженных коронавирусом в регионе переносят его бессимптомно или в легкой форме. На последней неделе мая в медицинских организациях планируют начать тестирование на антитела.

Напомним, в Орловской области намечено трехэтапное снятие антикоронавирусных ограничений. Сейчас на Орловщина первый - официально разрешили гулять в парках, заниматься спортом на улице, открыли ярмарки и рынки.

Что же касается непродуктовых магазинов, парикмахерских и целого ряда организации сферы торговли и услуг, то придется подождать. Переход ко второму этапу возможен только при недельной стабилизации ситуации и полном соблюдении санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

- При переходе ко второму этапу будет возобновлена работа предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, отдельных образовательных организаций. На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Пока же продолжает действовать «масочный режим». Без масок по-прежнему нельзя заходить в магазины, общественный транспорт и общественные учреждения. Как поясняет Роспотребнадзор, человека без маски могут туда просто не пустить и это в условиях пандемии не считается нарушением его прав как потребителя.