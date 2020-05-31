2020-05-30T23:43:04+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 31 мая: число заболевших в Доме ребенка превысило два десятка человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 31 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 31 мая 2020 года.

Число зараженных коронавирусом в "Специализированном доме ребенка" Орла превысило два десятка человек. Об этом сообщил региональный следком, который сейчас проводит доследственную проверку вспышки инфекции в социальном учреждении.

Как уже рассказывала "КП" своим читателям, о распространении инфекции в Доме ребенка стало известно в середине текущей недели. Тогда речь шла о девяти заболевших малышах. СК сразу организовал проверку, в результате которой выяснилось, что число больных выше. В том числе, заразились и сотрудники учреждения.

- В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что все 39 малолетних воспитанников учреждения лабораторно обследованы на COVID-19. По результатам исследования у 10 воспитанников обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой». Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19, более 10 человек, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как получилось, что коронавирус просочился в учреждение предстоит выяснить. Сейчас следователи изучают документацию, опрашивают должностных лиц.

Напомним, по последним данным всего в Орловской области 2225 заболевших коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Молодого орловца задержали за попытку грабежа из магазина
МЧС: в Орловской области ожидаются грозы и шквалистый ветер
В Орле следком завершил расследование уголовного дела Дениса Блохина
Последние выходные весны в Орле будут дождливыми
В Орловской области принят в первом чтении закон об ограничениях для пивнушек
Орловцу выписали штраф за то, что тот пришел без маски в магазин
В Орле заражение медиков "скорой" коронавирусом грозит обернуться уголовными делами
В Орловской области зоомагизин оштрафован за торговлю некачественными лекарствами
Под Орлом столкнулись две иномарки, оба водителя пострадали
Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 29 мая составило 1094 человека
На кладбищах Орла наводят порядок
Орловская область попросила Москву помочь с медицинским персоналом
Под Орлом из-за неисправного электроприбора едва не сгорел жилой дом
В Орле завершается переоборудование корпуса больницы для COVID-больных
В Орловской области пожилая женщина из ревности прикончила сожителя
В Болховском микрорайоне Орла ребенок попал под машину
В Орле за наркопреступление будут судить двоих граждан Таджикистана
Школьница из орловской глубинки участвует во всероссийском конкурсе "Полицейский дядя Степа"
В Ливенском районе утонул мужчина
В Орле обсудят строительство дороги от Болховского микрорайона до Наугорки
В Орле начался снос "карточного домика"
Губернатор Орловской области заработал за год 3 миллиона рублей
Отделы соцзащиты в Орловской области возобновят прием в своих офисах
Последние звонки для выпускников Орла прозвенят онлайн
Жители Орла останутся без горячей воды с 1 июня на две недели