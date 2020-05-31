Коронавирус в Орловской области, последние новости на 31 мая: число заболевших в Доме ребенка превысило два десятка человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 31 мая 2020 года.

Число зараженных коронавирусом в "Специализированном доме ребенка" Орла превысило два десятка человек. Об этом сообщил региональный следком, который сейчас проводит доследственную проверку вспышки инфекции в социальном учреждении.

Как уже рассказывала "КП" своим читателям, о распространении инфекции в Доме ребенка стало известно в середине текущей недели. Тогда речь шла о девяти заболевших малышах. СК сразу организовал проверку, в результате которой выяснилось, что число больных выше. В том числе, заразились и сотрудники учреждения.

- В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что все 39 малолетних воспитанников учреждения лабораторно обследованы на COVID-19. По результатам исследования у 10 воспитанников обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой». Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19, более 10 человек, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как получилось, что коронавирус просочился в учреждение предстоит выяснить. Сейчас следователи изучают документацию, опрашивают должностных лиц.

Напомним, по последним данным всего в Орловской области 2225 заболевших коронавирусной инфекцией.