Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 30 мая составило 2147 человек Мы собрали последние новости о количестве больных коронавирусом в Орловской области на 30 мая 2020 года

В Орловской области число заболевших коронавирусом составило 2147 человек, по последним данным оперативного штаба. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 30 мая 2020 года.

Пока что о положительной динамике говорить нельзя, каждый день прибавляется несколько десятков новых зараженных. Так, накануне эта цифра составила 65 новых больных.

Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 48 человек. Общее число выздоровевших достигло 1094 человека.

Больше всего больных в самом Орле - больше 870, в Мценске и Мценском районе число зараженных превысило 300 человек, в Орловском районе инфицированных почти две сотни, а Болховском районе цифра приблизилась к отметке в 90 зараженных. Меньше всего зараженных в Соковском районе области - всего 11.

Скончалось, по данным федерального оперативного штаба, 24 человека с диагнозом COVID-19.

Что касается ситуации в России в целом, то по информации федерального оперативного штаба в общей сложности коронавирусную инфекцию подхватило более 387 тысяч человек. Более 159 тысяч выздоровели. Скончавшихся более 4 тысяч.

Информация обновляется.