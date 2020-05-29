2020-05-29T14:58:49+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 мая

Рассказываем, сколько заболевших коронавирусной инфекцией в регионе на 29 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем о географии распространения коронавируса в Орловской области на 29 маяРассказываем о географии распространения коронавируса в Орловской области на 29 маяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области на 29 мая 2020 подтверждено 2147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рассказываем, какова география распространения COVID-19 по городам и районам Орловщины.

Больше всего инфицированных, по данным оперативного штаба региона, в самом Орле - 872 человека. Во Мценске и Мценском районе 309, в Орловском районе 194, в Болховском 89. Больше полусотни заболевших в Ливенском районе - 58, Урицком и Новодеревеньковском - по 54, Дмитровском - 52, Свердловском -51, в Новосильском ровно 50.

Районы области, где заразивших менее пятидесяти: Хотынецкий – 49, Знаменский – 40, Шаблыкинский –37, Глазуновский, Покровский и Верховский – 33 в каждом, Залегощенский – 23, Малоархангельский – 21,

Меньше двух десятков инфицированных в следующих муниципальных образованиях: Краснозоренском – 15, Кромском, Должанском, Корсаковском и Троснянском – по 14, Колпнянском – 13, Сосковском – 11.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

Рассказал оперативный штаб и о заболевших в соседних с орловским регионах.Выздоровело за весь период 1094 человека.

«Лидирует» среди соседних с нашей областей Калужская - 3744 больных. Далее Тульская – 3644, затем Брянская – 3473, Курская – 2851. Меньше в Липецкой – 1976 человек.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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