Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 мая

В Орловской области коронавирусная инфекция перешагнула порог в две тысячи человек. По последним данным заболело 2023 орловца, за последние сутки прибавился 81 инфицированный. Рассказываем, в каких городах и районах есть новые заболевшие и сколько всего людей подхватили COVID-19 в муниципальных образованиях региона.

Из 81 новых зараженных больше всего заболевших в самом Орле - 36 человек. Далее Мценский район - 15, Дмитровский - 10, Новодеревеньковский - 6, Шаблыкинский - 4, Должанский и Орловский - по 3 заболевших, Хотынецкий -2, Урицкий и Краснозоренский - по 1 заразившемуся. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В общей сложности на сегодняшний день картина складывается следующим образом.

В "лидерах" по количеству больных за весь период мониторинга сам город Орел - 818 человек в облцентре подхватили коронавирус. На втором месте Мценск и Мценский район - 291 зараженный, на третьем Орловский - 180, далее Болховский - 80, по 52 в Урицком, Дмитровском, Новодеревеньковском районах, еще 50 человек в Новосильском.

Районы, в которых менее 50 больных: Свердловский район - 49, Ливны и Ливенский район - 48, Хотынецкий - 44, Знаменский район - 40, Шаблыкинский - 36, Покровский - 33, Верховский - 32, Глазуновский - 30, Залегощенский - 23,

Менее 20 больных: Малоархангельский - 19, Краснозоренский - 15, Троснянский и Должанский и Корсаковский - по 14, Кромской и Колпнянский - по 13, Сосковский - 11.

Информация оперативного штаб

Таким образом менее всего случаев коронавируса подтверждено в Кромском, Колпнянском и Сосковском районах.

Как обстоят дела у соседних регионов? Данные представил региональный оперативный штаб.

В Калужской области 3560 заболевших, в Тульской 3422, в Брянской 3254, в Курской 2719. Меньше в Липецкой - 1836 зараженных.

Информация оперативного штаб

Что касается выписанных по выздоровлению пациентов, то победили болезнь в Орловской области 999 человек.

Мы следим за ситуацией.