2020-05-20T10:41:10+03:00
Общество

Поддержка бизнеса: Орловский филиал РСХБ предоставляет полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания

Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию «Базовый лайт»
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Продукт разработан с целью поддержки малого и среднего бизнеса в текущей экономической ситуации.

Пакет услуг включает наиболее востребованные бизнесом услуги на льготных условиях:

- бесплатное открытие и бесплатное ведение счета в течение 6 месяцев;

- бесплатное оформление и годовое обслуживание корпоративной карты;

- прием наличных денежных средств через кассу бесплатно на сумму до 50 тыс.рублей;

- переводы физическим лицам бесплатно до 100 тыс. рублей в месяц;

- три бесплатных платежных поручения юридическим лицам;

- подключение зарплатного проекта.

После окончания бесплатного периода услуги предоставляются клиенту по стандартным тарифам.

«Предложение является уникальным для нашего банка. Надеемся, что оно позволит предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы и не допустить снижения деловой активности», - отметил директор Орловского филиала РСХБ Михаил Шихман. Он также добавил, что в ближайшие месяцы банк планирует расширить линейку пакетных предложений для компаний с опытом ведения бизнеса.

«Моему бизнесу по изготовлению и доставке готовой еды «Лавка обедов» полтора года. Я искала возможность уменьшить затраты на банковское обслуживание, и в начале этого года открыла счет в Россельхозбанке на льготных условиях как новый клиент. Помимо этого, пользуюсь корпоративной-картой с кэшбэком. Условия по эквайрингу также меня устраивают. Удобно, что менеджер всегда на связи, и мы можем оперативно решить большинство возникающих финансовых вопросов», - рассказала клиент Орловского филиала РСХБ, индивидуальный предприниматель Ольга Барсукова.

Подробная информация о всех видах расчетно-кассового обслуживания РСХБ представлена на сайте банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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