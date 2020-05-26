Коронавирус в Орловской области: география болезни на 26 мая

В Орловской области на 26 мая 2020 года подтверждено 1942 случая заражения коронавирусом среди жителей. За последние сутки прибавилось 75 человек. Расказываем, где больше всего заболевших коронавирусом в регионе и сколько всего инфицированных в каждом из районов.

Отметим, что представленные оперативным штабом данные сформированы за весь период наблюдения: в статистику входят вообще все подхватившие инфекцию.

Больше всего людей заболело в самом Орле – 782 человека. Далее, по прежнему, Мценск и Мценский район с 276 заразившимися, Орловский район – 177 больных, Болховский – 80 человек, Урицкий – 51, Новосильский - 50.

Районы, в которых от 20 до 49 зараженных: Свердловский – 49, Ливны и Ливенский – 48, Новодеревеньковский – 46, Хотынецкий и Дмитровский – по 42, Знаменский – 40, Покровский – 33, Шаблыкинский и Верховский – по 32, Глазуновский – 30, Залегощенский – 23,

Районы, где заболевших менее 20: Малоархангельский – 19, Троснянский, Корсаковский и Краснозоренский – по14, Кромской и Колпянский – по 13, Сосковский и Должанский - по 11.

Данные оперативного штаба региона

Выздоровело, как мы уже рассказывали читателям, 953 человека.

У соседних с Орловщиной регионов картина складывается следующим образом. В Калужской области 3459 зараженных, в Тульской 3318, в Брянской 3156, в Курской 2648, в Липецкой 1764.

Данные оперативного штаба региона

Мы следим за ситуацией.