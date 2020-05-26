2020-05-26T09:39:50+03:00
Общество

Реконструкция или вредительство: ремонт памятника архитектуры во Мценске проверит СК

Фасад постоялого двора XIX века рабочие решили спрятать за облицовочным кирпичом
Ольга СУПОНЕВА
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Тот самый пост из соцсетей, который вызвал волну негодованияТот самый пост из соцсетей, который вызвал волну негодованияФото: Соцсети
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В Орловской области ремонт памятника архитектуры проверит следственный комитет. Ведомство заинтересовалось работами, которые стартовали в городе Мценске, после того как они серьезно возмутили общественность: рабочие решили спрятать облик здания XIX века под обычным облицовочным кирпичом.

Постоялый двор с двухвековой историей выполнен из красного кирпича, отделан рустом, имеет декоративные элементы классицистического стиля. Но, видно, для собственника эти слова - пустой звук. История едва не оказалась замурованной. Если бы не бдительность жителей Мценска.

Снимок с "места происшествия" (читай - с места халатного ремонта) появился в местном сообществе райцентра в социальной сети. "Комсомолка" об этом рассказывала: автора фотографии возмутило, что рабочие "решили заложить кирпичом историю города". Автор поста призвал губернатора обратить внимание на проблему. Андрей Клычков не прошел мимо, отметился в комментариях: "увидел. сейчас дам поручение". Разволновал горе-ремонт и общественников, и простых граждан. А теперь не прошли стороной и компетентные органы.

- Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) собственника здания и должностным лицам, в чью компетенцию входят контролирующие и надзорные функции в сфере сохранения объектов культурного наследия, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Интересно, что сами жители региона в этой ситуации разделились на два лагеря: многие поддержали инициативу обратить внимание на безалаберное отношение к объекту культурного наследия, другие же не нашли ничего необычного в действиях рабочих: мол, лучше пусть будет свежий кирпич из XXI века, чем несвежий из XIX.

А как вы считаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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