2020-05-25T17:09:24+03:00
Общество

Коронавирус в Орле, последние новости на 26 мая: больше 38 тестов на вирус сделали в регионе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области сделали более 38 тысяч тестов на наличие COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 мая 2020 года.

О числе проведенных исследований рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на совещании в обладминистрации. 38 678 исследований проведено в регионе по данным на 25 мая, большинство из них - в центре гигиены и эпидемиологии. Но тестируют на COVID-19 и в других медицинских учреждениях: больнице Боткина, НКМЦ им. Круглой, Центре СПИД, лабораториями Станции переливания крови и Тубдиспансере. Делает тесты и одна частная лаборатория

Отметим, что количество тестов на коронавирус - одно из условия для снятия ограничительных мер в регионе. Тут Орловская область не хромает: коэффициент охвата должен быть 70 на 100 тысяч человек, в регионе он составляет 128,1.

Для дальнейшего смягчения режима коэффициент заболеваемости должен снизиться: сейчас он соответствует лишь первому этапу.

Напомним, на 26 мая в области подтверждено 1867 случаев заболевания коронавирусом.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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