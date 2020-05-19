Коронавирус в Орловской области, последние новости на 19 мая: по 10 тысяч рублей выплатят 100 тысячам детей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 мая 2020 года.

Больше 100 тысяч детей в регионе получат выплаты по 10 тысяч рублей - президентскую меру поддержки в условиях пандемии. Единовременное пособие предназначено семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, на каждого ребенка. Это федеральное пособие, оно будет перечислено в срок до 30 июня.

О том, как реализуется в регионе эта и другие программы поддержки речь шла накануне на заседании Правительства области. Так, на малышей до трех лет с апреля по июнь положено пособие в размере 5 тысяч рублей. А с июня 2020 года начнется перечисление ежемесячных выплат для детей возрастом от 3 до 7 лет.

- Размер данной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребенка в Орловской области – 5158 рублей. Выплаты будут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, 10362 рубля. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 759,7 млн рублей. В бюджете Орловской области эта сумма составляет 39,9 млн рублей. По предварительным данным в нашем регионе более 26 тыс. детей приобретут право на ежемесячную выплату, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, в Орловской области продолжает действовать режим самоизоляции - до 31 мая. Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет более полутора тысяч человек.