2020-05-18T17:17:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области число заболевших коронавирусом на 19 мая составило 1517 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 19 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 19 мая составило 1517 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 19 мая 2020 года.

Накануне в регионе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 68 орловцев. Таким образом число зараженные на Орловщине превысило полторы тысячи человек. Стоит отметить, что это цифра собранная за весь период наблюдения за ситуацией. 430 человек победили болезнь и вернулись к своей обычной жизни.

Больше всего инфицированных в самой областной столице (более 600 человек), за две сотни количество больных перевалило в Мценске и Мценском районе, почти полторы сотни заразившихся в Орловском районе.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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