2020-05-18T16:58:47+03:00
Общество

Инвестиционный портфель частных клиентов Орловского филиала РСХБ вырос в 6 раз

В связи с возросшим интересом граждан к альтернативным способам вложения средств, помимо вкладов, в Орловском филиале была создана рабочая группа по обслуживанию целевых клиентов
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В 1 квартале текущего года сумма паев в паевых инвестиционных фондах, приобретенных клиентами Орловского филиала РСХБ, увеличилась в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 100 млн рублей. Заключено порядка 300 новых инвестиционных сделок.

«В связи с возросшим интересом граждан к альтернативным способам вложения средств, помимо вкладов, в Орловском филиале была создана рабочая группа по обслуживанию целевых клиентов. Специалисты помогают людям определиться с вариантом вложений. Многократное увеличение объемов частных инвестиций говорит о высокой востребованности услуги в настоящий момент», - сообщил директор Орловского филиала Михаил Шихман.

Оформить участие в паевом инвестиционном фонде (ПИФ) может любой гражданин РФ в возрасте от 18 лет. Доверительное управление осуществляет ООО «РСХБ Управление Активами». Узнать подробную информацию о возможных инвестиционных стратегиях можно в офисах Орловского филиала РСХБ и на официальном сайте «РСХБ Управление Активами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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