Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 18 мая

В Орловской области число зараженных коронавирусом превысило полторы тысячи человек. Рассказываем, сколько заболевших в населенных пунктах региона на 18 мая 2020 года.

Данные о количестве инфицированных представил оперативный штаб региона. Это цифры за весь период распространения болезни. Лидирует по количеству COVID-больных областная столица: в Орле 618 случаев заражения. Далее Мценск и Мценский район - 221 случай, затем Орловский район - 147 зараженных, Болховский район - 72.м

В Свердловском районе 42 случая заражения коронавирусом, в Урицком и Новосильском районах по 41 заболевшему, в Знаменском - 39, Новодеревеньковском - 36, в Ливнах и Ливенском районе - 35, в Покровском районе - 29, Хотынецком - 28, Верховском - 25, Глазуновском - 24, в Залегощенском - 22.

Районы, в которых заразившихся коронавирусной инфекцией менее двух десятков: Шаблыкинский - 17, Колпнянскй - 13, Малоархангельский и Краснозоренский - по 11, Кромской и Троснянский - по 9, Сосковский - 8, Дмитровский - 7, и меньше всего случаев заражения в Должанском района - 4 человека инфицированы.

Информация оперативного штаба

Выздоровело по последним данным 430 человек.

У соседей Орловской области ситуация складывается следующим образом. В Калужской и Тульской областях более 2,5 тысяч зараженных (в каждой), в Курской сегодня был превышен порог в 2 тысячи, в в Брянской почти 2,3 тысячи COVID-больных. Меньше в Липецкой - здесь 1240 положительных тестов на коронавирус.

Информация оперштаба Орловской области

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