2020-05-17T22:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 18 мая: 426 человек победили болезнь, 16 скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 мая 2020 года.

По последним данным оперативного штаба заболевших коронавирусом в регионе 1449 человек. Уже более четырех сотен орловцев победили болезнь: число выздоровевших - 426. По предварительным данным скончались 16 человек, о чем сообщает региональный оперативный штаб. Стоит отметить, что эта цифра может измениться - в статистику сразу включают скончавшихся пациентов с COVID-19, однако точную причину смерти называют только после анатомического исследования.

Больше всего больных, по прежнему, в самом городе Орле. А вот по количеству новых заразившихся за сутки накануне вырвался Мценский район: здесь подтвердилось сразу 17 новых случаев инфицирования, в то время как в Орле 16. В общей сложности в областном центре 580 человек заболели коронавирусом, в Мценске и районе 214. Далее следует Орловский район - 145 заразившихся, Болховский - 71.

Все подхватившие COVID-19 орловцы находятся под наблюдением.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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