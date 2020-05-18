В Орловской области число заболевших коронавирусом на 18 мая составило 1449 человек

В Орловской области, по последним данным, коронавирусом заражено 1449 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 18 мая 2020 года.

В среднем число новых заразившихся в сутки на Орловщине составляет 50-60 человек. Накануне эта цифра была равна 68 инфицированным. Общее число больных коронавирусом, за весь период мониторинга, приближается к полутора тысячам человек.

Больше всего зараженных, по прежнему, в самом Орле. На втором месте следует город Мценск и Мценский район, затем Орловский район и город Болхов.

По последним данным, выздоровело 426 человек.

В соседних с Орловщиной областях - Калужской, Брянской и Тульской - более двух тысяч зараженных в каждой. В Курской - почти две тысячи. Меньше в Липецкой - 1186 человек.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.