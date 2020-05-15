2020-05-15T11:26:36+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Прием документов на получение детских пособий начнется на 10 дней раньше»

Глава Липецкой области объяснил, кому и как их можно получить
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Социальная защита региона на 10 дней раньше заявленного срока начинает прием заявлений на получение детского пособия для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, подать документы можно на трех площадках: через портал Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства. Причем, сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно: от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт. Но при этом, в заявлении следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.

Артамонов отметил, что выплата в размере 50% от прожиточного минимума (4920 рублей) положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. Липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 г. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

«В первую очередь надо помочь семьям с детьми. Мы должны быстро оказать меры поддержки людям», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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