Коронавирус в Орловской области, последние новости на 17 мая: более 400 человек победили болезнь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 мая 2020 года.

Более 400 орловцев смогли справиться с болезнью. По последним данным оперативного штаба, эта цифра составляет 412 человек. Согласно статистике, динамика выздоровлений положительная.

Однако ежедневно подтверждается порядка полусотни новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заболевших в самой областной столице: уже 564 человека, и еще 139 в Орловском районе. Далее следуют Мценск и Мценский район, тут почти две сотни зараженных, на третьем месте по числу подхвативших коронавирус Болховский район: 69 человек.

Меньше всего же подтвержденных случаев заражения в Колпнянском и Сосковском (по 5) и Должнаском районе (4).

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