2020-05-16T22:40:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области число заболевших коронавирусом на 17 мая - 1381 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 17 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем о заболевших и выздоровевших в Орловской областиРассказываем о заболевших и выздоровевших в Орловской областиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области, по последним данным, коронавирусом заражен 1381 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 17 мая 2020 года.

Это цифра за весь период мониторинга. Выздоровевших, также за все время, 412 человек. Динамика выздоровлений позитивная, только за последние сутки несколько десятков орловцев победили болезнь.

В среднем, в день прибавляется полсотни инфицированных. Накануне эта цифра составила 52 зараженных.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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