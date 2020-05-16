Коронавирус в Орловской области, последние новости на 16 мая: последние звонки для школьников пройдут в режиме онлайн
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 мая 2020 года.
Последние звонки для школьников региона в этом году прозвенят в режиме онлайн. Об этом сообщила глава Департамента образования Татьяна Крымова в ходе вечернего прямого эфира губернатора накануне.
Как рассказала Татьяна Владленовна, учебным учреждениям рекомендовано провести праздничную линейку в онлайн формате, по примеру дистанционного обучения. Как отметила чиновница, все массовые мероприятия отменены, последние звонки - не исключение.
Так что учебный год в этом году для орловских ребят закончится нестандартно из-за коронавируса. Напомним, последний звонок для первоклашек прозвенит 22 мая, для остальных учеников - 29 числа.
О том, как будут проходить экзамены можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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