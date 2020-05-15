Коронавирус в Орловской области, последние новости на 15 мая: посты на въездах в регион помогают выявлять зараженных

По последним данным число зараженных коронавирусной инфекцией в Орловской области составило 1264 человека, статистика такова, что цифра эта с каждым днем растет. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 15 мая 2020 года.

Инфицированных помогают выявлять учетно-заградительные посты, установленные на основных магистралях при въезде в регион. На границах с Курской, Тульской, Калужской, Брянской и Липецкой областями вахту несут полицейские и медики: въезжающих их других регионов проверяют. Подробнее о работе постов рассказал глава облздрава Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами накануне.

- За время работы учетно-заградительных постов на границах области проверены десятки тысяч человек. За сутки в среднем на постах фиксируют от 10 до 20 человек с повышенной температурой, сведения о них сразу передаются в больницы по месту жительства, - пояснил чиновник.

Кроме того, руководитель Департамента здравоохранения рассказал, что опытом работы Орловской области по организации постов интересовались и другие регионы, некоторые использовали его и у себя.

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