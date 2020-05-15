Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 15 мая составило 1264 человека

В Орловской области коронавирусом за весь период наблюдения заразилось больше тысячи человек.Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 15 мая 2020 года.

По последним данным оперативного штаба, всего в регионе зафиксировано 1 тысяча 264 случая заболевания COVID-19. В среднем, в день прибавляется полсотни инфицированных. Так, вчера это число составило 57 новых заболевших. В самой областной столице, городе Орле, число COVID-больных превысило полтысячи человек. Далее следуют Мценск и Мценский район, Орловский и Болховский районы.

При всей нерадостной динамике, растет и число выздоровевших. По последним данным более чем три сотни орловцев уже победили болезнь.

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