«Орёлстрой» получил максимальную оценку Единого Реестра Застройщиков
Рейтинг ЕРЗ рассчитывается автоматически, на основе накопленной в базе информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на основании опубликованных застройщиком проектных деклараций. При покупке жилья самым важным критерием является надёжность строительной организации. Это качество определяет строгое соблюдение сроков при введении объектов в эксплуатацию. Единый Реестр Застройщиков, учитывая различные критерии, отображает добросовестное выполнение строительными организациями этого обязательства. За 77 лет истории «Орёлстрой», крупнейший региональный строительный холдинг, не оставил ни одного недостроенного объекта. Сейчас силами орловского застройщика оказывается профессиональная помощь обманутым дольщиками Липецка. Достроенные Орелстроем объекты, ранее брошенные недобросовестными строителями, уже помогли более 1000 семей получить долгожданные квартиры.
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ИСТОЧНИК KP.RU