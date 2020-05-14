2020-05-14T11:25:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 мая

Число зараженных в областной столице превысило 500 человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Рассказываем о географии распространения коронавируса на 14 маяРассказываем о географии распространения коронавируса на 14 маяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области на 14 мая 2020 года подтверждено 1264 случая заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня оперштаб сообщил о 57 новых инфицированных, при этом число больных в самой областной столице превысило полтысячи человек. Рассказываем о географии распространения COVID-19 по региону.

По последним данным, за весь период мониторинга в Орле выявлен 501 заболевший коронавирусом. На втором месте по числу зараженных Мценск и Мценский район – здесь 187 заболевших. Далее – Орловский район с цифрой в 125 зараженных. Затем в статистике следуют Болховский район – тут 66 больных, Урицкий – 40, Знаменский и Свердловский – по 39, Новодеревеньковский - 30, Новосильский – 29, Покровский – 27, Хотынецкий – 23, Верховский – 22, Залегощенский – 21.

В других муниципальных образованиях менее двух десятков заболевших: Глазуновский район – 19, Ливны и Ливенский район – также 19, Шаблыкинский – 16, Троснянский – 9, Малоархангельский, Кромской, Краснозоренский, Корсаковский – по 8 инфицированных, Дмитровский – 6, Колпнянский – 5, Сосковский – 4.

Информация оперативного штаб

Информация оперативного штаб

Выздоровело за весь период 327 человек.

Что касается соседних с Орловщиной регионах, то динамика здесь также невеселая. В Тульской области уже 2 тысяч 158 случаев заражения, в Калужской – 2115, в Брянской – 1908, в Курской – 1697, в Липецкой немного меньше, чем в Орловской – 1036.

Информация оперативного штаб

Информация оперативного штаб

Мы следим за динамикой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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