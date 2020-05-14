Орловская студентка-медик рассказала, почему пошла лечить людей с коронавирусом

В среду, 13 мая, в прямом эфире с губернатором Орловской области Андреем Клычковым о работе с зараженными коронавирусом больными рассказала студентка медицинского института ОГУ им. Тургенева Ульяна. Девушка оказалась перед зрителями в полном защитном «обмундировании», ведь ей вот-вот заступать на смену в инфекционное отделение НКМЦ им. Зинаиды Круглой.

Ульяна начинала работать в НКМЦ еще до начала пандемии, но когда стали поступать первые пациенты – могла и уйти. Ее бы никто не осудил, ведь она только учится.

- Нельзя быть врачом и быть от людей в стороне. Наша профессия всегда на грани риска, - признается девушка.

В комбинезоне, маске, перчатка – Ульяну просто не узнать. Как она сама признается, когда заходишь в бокс с пациентами (особенно детьми), они сначала очень начинают волноваться, переживать и даже пугаются. Но уже ко второй-третьей встрече все привыкают, рассказывают о себе, шутят, смеются. Тяжелых случаев в ее отделении нет, ситуация спокойная.

- Людей мы с самого начала пытаемся успокоить и просто поговорить, чтобы они поняли – за этим внушающим страх костюмом находятся простые медсестры и врачи, - рассказывает Ульяна.

По словам юного медика, в бокс она, как и другие работники, не боится заходить. Средства защиты есть, везде полная дезинфекция и стерильность.

- Любому студенту нужна практика и сейчас есть возможность узнать обо всем не в теории, а на практике. Нас, конечно, готовят заранее, рассказывают о рисках, но все же когда видишь напуганных пациентов и работающих на износ коллег – это совсем другое. В стороне уже просто невозможно остаться, - добавляет Ульяна. Она уже спешит на очередную ночную смену с 7 вечера до 9 утра.