Перенос ЕГЭ в Орле 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

Коронавирус не обошел стороной ни одну сферу жизни, поменяв привычные вещи и устои. Не обошел стороной COVID-19, в том числе образование: в нынешнем году учебный год для школьников завершится нестандартно. Рассказываем все о переносе ЕГЭ и ОГЭ в Орле 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

Начать стоит с, пожалуй, радостной для девятиклассников и их родителей новости: согласно информации Министерства просвещения, ОГЭ сдавать не придется. Оценки по русскому языку и математике ребятам из девятых классов поставят согласно их средним отметкам в течение года.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) переносится на более поздний срок. Если ранее речь шла о 8 июня, то сейчас обсуждается несколько возможных вариантов.

- Пока исходим из того, что проведение ЕГЭ переносится на вторую половину июня, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира накануне. - Рассматривается вопрос по сокращению количества тех экзаменов, которые необходимо сдавать для поступления в вузы.

При этом Единый госэкзамен для тех, кто не планирует поступать в вуз, вероятнее всего будет отменен: такое предложение рассматривается. Оценки при этом выпускникам поставят с оглядкой на их текущую успеваемость.

Напомним, учебный год для орловских первоклашек завершится 22 мая, у ребят из остальных классов - 29 числа.

Конкретные даты старта сдачи экзаменов Минпросвещения пока что не называет, эта информация появится в ближайшее время. Следите за нашими новостями, информация обновляется.