2020-05-13T21:56:43+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ в Орле 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

Учебный год для выпускников окончится нестандартно
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Учебный год для школьников закончится нестандартноУчебный год для школьников закончится нестандартноФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус не обошел стороной ни одну сферу жизни, поменяв привычные вещи и устои. Не обошел стороной COVID-19, в том числе образование: в нынешнем году учебный год для школьников завершится нестандартно. Рассказываем все о переносе ЕГЭ и ОГЭ в Орле 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

Начать стоит с, пожалуй, радостной для девятиклассников и их родителей новости: согласно информации Министерства просвещения, ОГЭ сдавать не придется. Оценки по русскому языку и математике ребятам из девятых классов поставят согласно их средним отметкам в течение года.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) переносится на более поздний срок. Если ранее речь шла о 8 июня, то сейчас обсуждается несколько возможных вариантов.

- Пока исходим из того, что проведение ЕГЭ переносится на вторую половину июня, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира накануне. - Рассматривается вопрос по сокращению количества тех экзаменов, которые необходимо сдавать для поступления в вузы.

При этом Единый госэкзамен для тех, кто не планирует поступать в вуз, вероятнее всего будет отменен: такое предложение рассматривается. Оценки при этом выпускникам поставят с оглядкой на их текущую успеваемость.

Напомним, учебный год для орловских первоклашек завершится 22 мая, у ребят из остальных классов - 29 числа.

Конкретные даты старта сдачи экзаменов Минпросвещения пока что не называет, эта информация появится в ближайшее время. Следите за нашими новостями, информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российский школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график
Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах
Радио «Комсомольская правда» запустила серию подкастов «Гости из будущего» в рамках проекта "Урок цифры"
Серия подкастов «Гости из будущего», созданная ИД «Комсомольская правда» совместно с организацией «Цифровая экономика» и ведущими технологичными компаниями России
Подведены итоги Московского международного Салона образования 2020
С 26 по 29 апреля более 250 000 руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, учащихся и их родителей России и русскоговорящего зарубежья посетили онлайн-мероприятия ММСО
РЭУ им. Г.В. Плеханова занял 3-е место в мире по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и вошел в топ-100 вузов мира по соответствию целям ООН в области устойчивого развития
Британское рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты всемирного рейтинга влияния вузов на достижение целей ООН в области устойчивого развития (THE Impact Rankings 2020)
«Детям о войне»: новая книга «Просвещения» поможет сохранить память о прошлом»
В этом году, отмечая 75-летие великой Победы, мы вновь обращаемся к подвигам тех, кто ценою собственной жизни остановил врага. О том суровом и героическом времени рассказывает новая книга издательства «Просвещение» «Детям о Великой Отечественной войне»
Новости 24
Сбербанк продлевает срок действия карт
Молодой орловец обчистил чужую машину во дворе многоэтажки
В Орловской области ожидаются возвратные заморозки
В Орле переименуют парк у обелиска 400-летия образования города
Орловских врачей, борющихся с коронавирусом, представят к наградам
В Орловской области к условному сроку приговорили пьяного водителя, напавшего на журналиста
В Орловской области планируют увеличить коечный фонд в 4 раза
Орловец, сбросивший знакомого с 9 этажа, на 9 лет отправится в колонию
В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону
Орловец снимал деньги в банкомате, а забрал их случайный прохожий
Орловские пожарные спасали от огня дачные дома в Ливнах
В Орле началась сезонная борьба с минирующей молью на каштанах
Скончался орловский художник Владимир Блинов
В пригороде Орла дама на "Митсубиши" протаранила забор
В Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда
В Орле на 15 тысяч рублей оштрафовали нарушителя режима самоизоляции
Молодому ливенцу грозит колония за хранение наркотиков
С начала года около 300 клиентов Сбербанка из Орловской области начали копить при помощи страхования
В Орле уборка снега грозит обернуться уголовным делом
В Орле заблокировали сайт по продаже дипломов об образовании
В Орловской области прогнозирую ветер с порывали до 20 м/с
В Орловской области растет число излечившихся от коронавируса
В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники
Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом
В Орловской области 1280 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году
Где и в каких районах Орла работают дежурные группы для дошколят
В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания
Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов