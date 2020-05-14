Коронавирус в Орловской области, последние новости на 14 мая: коечный фонд увеличат в четыре раза

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 14 мая 2020 года.

Накануне состоялось заседание оперативного штаба. Речь в его ходе шла о том, что в регионе будет увеличено число коек для возможных больных коронавирусной инфекцией. Причем по планам - в четыре раза.

- Оценивая масштабы возможной эпидемии, мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации. Необходимо увеличить коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией в соответствии с рекомендуемым коечным фондом (1-2 койки на 1000 человек), - заявил губернатор Андрей Клычков.

Напомним, режим самоизоляции в Орловской области сохраняется до 31 мая включительно.

Также в ходе традиционного вечернего прямого эфира, проведенного накануне, глава региона рассказал о сложностях с федеральными выплатами на детей в 10 тысяч рублей. Точнее о том, что орловцы не могут подать заявление, так как сайт Госуслуг "висит" от наплыва посетителей.

- Система не справляется. Так как заявление можно подать до 1 октября 2020 года, давайте просто один-два дня подождем, потом будет все спокойно, никто не опоздает,- обратился губернатор к гражданам.

Причем на выплату в 10 тысяч на Орловщине могут рассчитывать более 110 тысяч человек, а еще более 10 тысяч человек получат деньги на детей до трех лет (те, кто имеет право на материнский капитал), плюс около 10 тысяч - без материнского капитала.