10 тысячам орловских предпринимателей из-за коронавируса спишут налоги

Сегодня, 13 мая, во время онлайн-брифинга с журналистами заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов рассказал, как и чем в регионе помогут малому и среднему бизнесу, пострадавший в период борьбы с короновирусом.

Одной из главных мер поддержки станет полное списание налогов (кроме НДФЛ). Это коснется 10 тысяч предпринимателей. Также для них продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Кроме того, на весь малый и средний бизнес (не только попавший в число пострадавших отраслей) распространяются снижение тарифа по страховым взносам с 30% до 15% и продление срока подачи отчетности по налогам. Пока в стране не нормализуется ситуация, введен запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны Федеральной налоговой службы.

Обсудил с журналистами Вадим Тарасов и кредитование бизнеса в период пандемии.

- Сейчас предприниматели отчасти боятся кредитной зависимости, но веских оснований для этого нет. Предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, могут свободно обращаться в кредитные организации, - подчеркнул замгубернатора по планированию, экономике и финансам.

На данный момент за льготными кредитами по субсидируемой процентной ставке 8,5% обратились только 15 предпринимателей, сумма одобренных кредитов - 631 млн рублей.

С большей охотой бизнесмены воспользовались безвозмездным грантом в размере одного МРОТ на работника. За безвозмездной помощью обратились уже обратилось 2 тысяч 235 предпринимателей.

Напомним, теперь представители бизнеса могут узнать о мерах поддержки на специализированных сайтах, где собрана вся актуальная информация - портал www.covid19.msb-orel.ru, сайт www.msb-orel.ru и центр «Мой бизнес».

Также можно проконсультироваться по «горячей линии» по телефону: 49-02-09 или 44-30-20.