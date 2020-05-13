2020-05-13T14:45:13+03:00
Общество

Спешите делать добро!

Сделать мир светлее, прекраснее, а людей - счастливее может только доброта
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Архив «КП»Архив «КП»
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Совершая хорошие дела, помогая другим, мы оказываем поддержку и проявляем заботу, искренне сопереживаем чужому горю.

Сегодня новый вирус стремительно обрушился на планету, внес серьезные коррективы в рабочий ритм и жизнь населения, медицинских работников. Тысячи сотрудников медицинских учреждений трудятся на передовой. Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ), опасная работа. Труд медработников заслуживает уважения и восхищения.

С начала эпидемии показатели заболевае- мости на Орловщине продолжают расти. В регионе не осталось районов, где бы не были выявлены случаи заражения COVID-19.

- Разорвать цепочку заражений и остановить пандемию можно только совместными усилиями, - прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков в очередном онлайн-эфире. - От вклада каждого из нас будет зависеть результат борьбы с распространением инфекции и то, как скоро мы сможем вернуться в привычное русло жизни. Единственная вакцина - это нахождение дома. Надеюсь на понимание людей.

Больницы региона мобилизованы, каждый день новые случаи требуют неотрывного внимания врачей.

- Сегодня инфекционный комплекс на 89 коек БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» полностью перепрофилирован на работу с пациентами COVID-19, - рассказывает главный врач Александр Анатольевич Лялюхин. - Соответственно, мы таких пациентов принимаем и лечим. Стараемся всем помочь. Прилагаем и все усилия, чтобы организовать нашим сотрудникам комфортную, безопасную работу. Ведь главное богатство - это люди. Стараемся обеспечить их питанием, СИЗ, которые поставляют нам централизованно, за счет бюджетных средств. Но и сами покупаем, так как их расход большой. Приобретаем в больницу оборудование, кондиционеры, мебель. От всего нашего коллектива хочу выразить особые слова благодарности за поддержку и оказываемую помощь неравнодушным компаниям и гражданам региона. В первую очередь - Андрею Евгеньевичу Клычкову, губернатору Орловской области, а также: БФ «Милосвет», ООО «МК-Центр», ООО «АльянсПродукт», ИП Перелыгин В. И., Орловской областной нотариальной палате, ООО «Кумир», Торговому центру «Атолл», ООО «Постер», «Суши топ», ООО «НПО Водолей», сети магазинов «Арсенал».

Особые слова благодарности и руководству компании «ФосАгро-Орел». Оказанную ими финансовую помощь планируем использовать на приобретение реанимационного монитора пациента. Это необходимое оборудование, которое используется для фиксации состояния жизнедеятельности пациента, находящегося на искусственной вентиляции легких или другой кислородной поддержке. Благодарны всем, кто нам помогает, приятно любое участие. Будьте здоровы. Берегите себя.

Такие теплые оптимистичные слова Александра Анатольевича хотелось бы подытожить высказыванием А. П. Чехова: «Спешите делать добро!»

По всей стране фонды, компании, предприниматели стараются поддержать медиков всеми возможными способами. Пандемия стала всеобщей бедой, которая сплотила общество.

- Я всегда был уверен в том, что в Орловской области много людей, которые готовы прийти на помощь. А это и аграрные предприятия, строительные компании, представители банковской сферы, небольшие организации, студенты вузов, простые граждане, - уточняет глава региона. - Огромная благодарность всем тем, кто помогает!

Автор: Валентина Васильева

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