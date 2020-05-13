2020-05-12T20:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 мая: названы условия для снятия ограничительных мер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Ограничительные меры в Орловской области будут сниматься поэтапноОграничительные меры в Орловской области будут сниматься поэтапноФото: Ольга СУПОНЕВА
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Названы условия, при которых в регионе могут быть сняты ограничительные меры. Их озвучил глава региона Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира накануне вечером. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 мая 2020 года.

В регионе до 31 мая продлен режим самоизоляции, однако жизнь постепенно возвращается на круги своя. Власти приняли решение поэтапно снимать ограничительные меры. Первым шагом стало разрешение на работу рынков и ярмарок (реализация продовольственных товаров и растений), а также официальное разрешение находиться в парках при соблюдении санитарных норм.

Для дальнейших мер послабления должны быть следующие критерии. Количество тестов на коронавирус на тысячу человек населения должно составлять не меньше 70. По словам губернатора на Орловщине их более 100. Второе - наличие свободного коечного фонда не менее 50% (свободного от запланированных показателей на территории региона). Сегодня свободный коечный фонд составляет 23%, дальнейшая работа ведется. И третий показатель – так называемый коэффициент заражаемости. Он складывается из показателя зараженных контактным путем от ранее инфицированных (до помещения в изоляцию). В Орловской области он составляет 1,08. Чтобы перейти в рабочий режим, нужно чтоб он составлял 1.

- Однако мы все равно будем делать раз в неделю по одному небольшому шагу, направленному на послабление мер, - сообщил Андрей Клычков.

Жителей региона интересует когда же откроются парикмахерские, магазины одежды, торговые центры. Власти считают, что это произойдет во втором или третьем этапе послабления мер. В зависимости от эпидемиологической обстановки.

А она, по последним данным, такая: 1148 человек заразились коронавирусом за весь период мониторинга 271 выздоровели (+14 за вчерашние сутки). В стационарах лечится от COVID-19 158 человек, один мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 359 орловцев на медицинском карантине, из них более чем у 200 подозрение на коронавирусную инфекцию. На самоизоляции предписано находиться 2 тысячам 82 орловцам.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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