Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 13 мая составило 1148 человек

В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным составило 1 тысячу 148 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 13 мая 2020 года.

Количество инфицированных, за весь период мониторинга, за тысячу перевалило в праздничные выходные. Вчера оно превысило тысячу и сотню человек. Выздоровело, по последним данным, 262 орловца. Скончавшихся - 14 человек.

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