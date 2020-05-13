Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 13 мая составило 1148 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 12 мая 2020 года
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным составило 1 тысячу 148 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 13 мая 2020 года.
Количество инфицированных, за весь период мониторинга, за тысячу перевалило в праздничные выходные. Вчера оно превысило тысячу и сотню человек. Выздоровело, по последним данным, 262 орловца. Скончавшихся - 14 человек.
Информация обновляется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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