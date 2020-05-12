2020-05-12T11:42:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 12 мая

Рассказываем, сколько зараженных в городах и районах области на 12 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области число зараженных коронавирусом превысило тысячу сто человек. Рассказываем, какова география распространения коронавирусной инфекции по региону и сколько инфицированных в городах и районах Орловщины на 12 мая 2020 года.

Информацию представил оперативный штаб региона. Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в самом Орле. За весь период мониторинга - 446 человек. На втором месте город Мценск и Мценский район - 176 заболевших. Далее Орловский район - 118 инфицированных. Следом Болховский район - 64 подтвержденных случая.

В других муниципальных образованиях картина складывается следующим образом.

Урицкий район - 39 зараженных, Знаменский - 35, Свердловский - 34, Новодеревеньковский - 27, Новосильский и Покровский - по 26, Хотынецкий - 23, Верховский - 22, Залегощенский - 19, Глазуновский - 17, Ливны и Ливенский район - 16, Шаблыкинский - 14, Троснянский - 9, Корсаковский, Кромской - по 8, Малорахангельский - 7, Дмитровский - 4, Краснозоренский и Сосковский - по 3 случая, Колпнянский и Должанский - по 2.

Выздоровело 262 человека.

Информация оперативного штаба

Информация оперативного штаба

У соседей Орловской области динамику также позитивной не назовешь. К двум тысячам приближается статистика Калужского и Тульского регионов (1924 и 1971 случай инфицирования COVID-19 соответственно). За полторы перевалило число заболевших в Курской и Брянской областях (1554 и 1753). Липецкая - на границе в тысячу инфицированных (944 случая).

А так дела обстоят у соседей. Информация оперативного штаба региона

А так дела обстоят у соседей. Информация оперативного штаба региона

Напомним, режим самоизоляции в Орловской области продлен до 31 мая. Однако Правительство региона приняло решение постепенно запускать экономику и ослаблять вынужденный домашний режим. Так, орловцам разрешат гулять в парках, а также откроются рынки и ярмарки. Подробнее об этом «КП» рассказывала здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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