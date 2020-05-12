Коронавирус в Орловской области, последние новости на 12 мая: режим самоизоляции в регионе сохранится до 31 числа

Режим самоизоляции в регионе сохранится до 31 числа текущего месяца. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 мая 2020 года.

Накануне Владимир Путин, в ходе совещание с главами регионов России и членами Правительства страны, объявил о завершении нерабочих дней. При этом по словам Президента, борьба с пандемией продолжится. Решения о постепенном возвращении к обычной жизни принимаются внутри регионов. В Орловской области до 31 мая решено сохранить самоизоляцию, однако постепенно начнут открываться те или иные организации. Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующий указ, который и будет регламентировать этот процесс.

- Предусматривается продление режима самоизоляции до 31 мая. При этом некоторые ограничительные меры будут все-таки сняты. С 12 мая будут открыты для посещения территории парков, скверов, детских площадок. Появится возможность индивидуально заниматься спортом на открытом воздухе, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Правда не всем орловцам удастся прогуляться. В Мценске и районе, а также городе Болхове много зараженных, поэтому послабления не коснутся этих муниципальных образований.

Информация обновляется.