Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 12 мая составило 1087 человек
В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным составило 1 тысячу 87 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 12 мая 2020 года.
Число зараженных, за весь период мониторинга, в регионе превысило порог в тысячу человек в прошедшие майские выходные. Только накануне подтвердилось еще 64 случая инфицирования.
При этом на лечении в стационарах региона находится более 100 человек, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В соседних регионах число заболевших также растет. В Калужской области +98 случаев заражения, в Тульской +86, в Курской +74, Брянской +73 и Липецкой +48.
На данный момент на стационарном лечении в Орловской области находятся 135 пациентов с COVID-19. К сожалению, число умерших орловцев, у которых был диагностирован коронавирус, также растет.
- Пока, без проведения патологоанатомических исследований, мы можем говорить о 14 умерших. Эта цифра отличается от федеральной статистики. После проведения вскрытия информация будет уточнена и обновлена, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Выздоровело, опять же за весь период, более 250 человек.
Информация обновляется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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