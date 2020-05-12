Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 12 мая составило 1087 человек

В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным составило 1 тысячу 87 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 12 мая 2020 года.

Число зараженных, за весь период мониторинга, в регионе превысило порог в тысячу человек в прошедшие майские выходные. Только накануне подтвердилось еще 64 случая инфицирования.

При этом на лечении в стационарах региона находится более 100 человек, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В соседних регионах число заболевших также растет. В Калужской области +98 случаев заражения, в Тульской +86, в Курской +74, Брянской +73 и Липецкой +48.

На данный момент на стационарном лечении в Орловской области находятся 135 пациентов с COVID-19. К сожалению, число умерших орловцев, у которых был диагностирован коронавирус, также растет.

- Пока, без проведения патологоанатомических исследований, мы можем говорить о 14 умерших. Эта цифра отличается от федеральной статистики. После проведения вскрытия информация будет уточнена и обновлена, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Выздоровело, опять же за весь период, более 250 человек.

Информация обновляется.