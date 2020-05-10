Коронавирус в Орловской области, последние новости на 10 мая: на лечение больных с легкой формой COVID-19 выделят средства из резервного фонда

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 10 мая 2020 года.

Число заразившихся, за весь период мониторинга, приблизилось к тысяче человек. При этом у многих COVID-19 протекает в легкой форме или бессимптомно. Для тех, кто лечится дома, в Правительство региона выделит средства из резервного фонда.

Распоряжение уже подписано главой региона Андреем Клычковым. Один миллион рублей выделят Департаменту здравоохранения на закупку лекарств для орловцев, лечащихся на дому.

- Также поручено организовать обеспечение лекарственными препаратами лиц с легкими формами заболевания для их лечения на дому. Как сообщил Андрей Клычков, лекарственные препараты будут выдаваться медицинскими работниками в процессе посещения больных с подтверждённым диагнозом. Губернатор дал поручение руководителю Департамента здравоохранения ускорить закупочный процесс максимально быстро, чтобы к концу следующей недели уже начать выдавать лекарства, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.