2020-05-09T19:45:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 мая составило 973 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 10 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным, приблизилось к тысяче человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 10 мая 2020 года.

По информации оперативного штаба, в регионе подтверждено 973 случая инфицирования COVID-19. В настоящий момент в статистику не входит информация за прошедшие сутки.

Напомним, накануне подтвердилось еще 50 случаев заражения. У регионов-соседей, не считая Липецкой области, количество заболевших превысило 1000 человек. На въездах в регион продолжают работу учетно-заградительные посты.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Заразиться не боимся, на все воля Божья»: В Петербурге создан «спецотряд» священников, которые причащают и крестят больных коронавирусом
Служители церкви рассказали «КП», о чем их просят пациенты, почему в тяжелом состоянии они часто обращаются к всевышнему и как батюшки защищают сами себя
Новости 24
Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором»
В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 9 мая
Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы
В Орле на стадионе «Динамо» появилось еще одно патриотическое граффити
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку
Рисунки маленьких орловцев пополнили виртуальную выставку Музея Победы
Губернатор Андрей Клычков поздравил орловских ветеранов по видеосвязи
В Орле началась установка топиарных фигур
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 8 мая
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
В Орловской области 7 тысяч 183 человека остались без работы
В Орле сотрудники МЧС устроили парад для ветерана Великой Отечественной войны
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Иван Залогин: "В Орловской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом"
В Правительстве Орловской области есть случаи заражения коронавирусом
Орловцев приглашают на онлайн-экскурсию «Усадьба, опаленная войной»
21-летний орловец заглянул в чужой дом и оставил хозяина без дорогого планшета
В молодых микрорайонах Орла появился "Огонь Победы"
В Орловской области оштрафовали любителя попить пива на самоизоляции
Пять с половиной тысяч пожилых орловцев воспользовались помощью по доставке продуктов
В Орловской области развернут еще 100 коек для пациентов с коронавирусом
В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая