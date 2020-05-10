Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 мая составило 973 человека

В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным, приблизилось к тысяче человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 10 мая 2020 года.

По информации оперативного штаба, в регионе подтверждено 973 случая инфицирования COVID-19. В настоящий момент в статистику не входит информация за прошедшие сутки.

Напомним, накануне подтвердилось еще 50 случаев заражения. У регионов-соседей, не считая Липецкой области, количество заболевших превысило 1000 человек. На въездах в регион продолжают работу учетно-заградительные посты.

Информация обновляется.