День Победы в Орле 9 мая 2020: как орловцы празднуют памятное событие
Массовые праздничные мероприятия из-за пандемии коронавирусу в этом году перенесены на более дальний срок. Однако сегодня, 9 мая, празднование Дня Победы все же состоится – онлайн и не выходя из дома.
Орловские театры, музеи, центры творчества, библиотеки и филармонии запускают сегодня дистанционные концерты, показ военных спектаклей и поздравительные открытки. Полную афишу мероприятий можно посмотреть здесь.
Присоединились орловцы и к всероссийским акциям.
«ОКНА ПОБЕДЫ» В ОРЛЕ
К акции "Окна Победы" присоединились многие жители Орловщины. Фото: пресс-служба администрации Орловского района
Еще накануне Дня Победы орловцы начали украшать свои балконы и окна, готовиться к празднику. Одними из первых к всероссийской акции «Окна Победы» присоединились семьи сотрудников орловской полиции.
Начальник отдела информации и общественных связей полковник внутренней службы Карина Тхаржевская одной из первых поддержала патриотическую акцию. Ее бабушка Анна Харитоновна Чихалова и дедушка Алексей Алексеевич Минаков - участники Великой Отечественной войны.
Одними из первых к всероссийской акции «Окна Победы» присоединились семьи сотрудников орловской полиции. Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области
Анна Харитоновна воевала в 98 отдельной зенитной пулеметной роте, была пулеметчицей и за проявленную бдительность при поимке немецкого шпиона получила звание ефрейтора и медалью «За Победу над Японией».
Участвуют в акции и дети сотрудницы областного УМВД, майора внутренней службы Елены Кузьминой. Ярослав и Станислав украсили окна квартиры праздничными флагами в память о подвиге их прадедушки Стефана Глебовича Подъячева.
Не остались в стороне от акции и орловские школы, интернаты, учреждения культуры и просто обычные жители Орловщины.
ИСТОЧНИК KP.RU