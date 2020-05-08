В честь юбилея Победы в Воронежской области проходит череда памятных мероприятий

Председателя Воронежской областной Думы фронтовик встретил возле своего дома в частном секторе Коминтерновского района. Владимир Нетёсов вручил Фёдору Леонтьевичу подарок и поздравил его с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

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– День Победы – это главный праздник в нашей стране. И, несмотря на определенные сложности, связанные с пандемией, мы хотим поддержать всех ветеранов, которые ценой невероятных усилий сохранили мирное небо над головой и подарили нам возможность жить в великой и свободной стране, – сказал Владимир Нетёсов.

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Председатель облдумы расспросил ветерана о его бытовых условиях, поинтересовался, есть ли проблемы или сложности, которые требуют неотложного решения. Фёдор Леонтьевич сообщил, что возраст, конечно, берет свое, но силы ему дает большая дружная семья. После смерти супруги фронтовику помогают сын и дочь, а также 4 внуков и 5 правнуков.

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Фёдор Мешков поделился с Владимиром Нетёсовым воспоминаниями о военном времени. Рассказал, что 17-летним парнем был призван в армию в 1943 году. В составе 2-го Украинского фронта сражался на венгерской земле, освобождал Чехословакию. 5 марта 1945 года на подступах к Братиславе получил серьезное ранение и попал в госпиталь. Участник Великой Отечественной войны награжден медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией», а также Орденом Отечественной войны I степени.

Владимир Нетёсов поблагодарил ветерана и всех ныне живущих фронтовиков за их великий подвиг и пожелал здоровья и бодрости духа.

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Чтобы порадовать ветерана, который несколько десятилетий был уличкомом и следил за чистотой и порядком в своем микрорайоне, добровольцы Волонтерского Центра «Единой России» высадили у его дома 75 различных цветов – в честь 75-го юбилея Победы. Теперь у фронтовика будет свой Палисадник Победы. Кстати, в рамках одноименной акции волонтеры провели работы по благоустройству на придомовой территории у 131 участника Великой Отечественной войны, которые проживают в Воронеже и районах области.

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– Мы гордимся нашими героями – участниками войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Но их мужество навечно останется в наших сердцах и памяти будущих поколений. Наша главная задача – окружить заботой и вниманием каждого ветерана Великой Отечественной войны, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.