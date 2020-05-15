2020-05-15T11:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 15 мая

Рассказываем, сколько заболевших в городах и районах региона
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области на 15 мая 2020 года зарегистрировано 1329 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Рассказываем о географии распространения заболевания по региону.

Согласно данным оперативного штаба, на сегодняшний день подтвердилось еще 65 фактов инфицирования COVID-19. Таким образом, в самом Орле число заболевших составило 546 человек, на втором месте Мценск и Мценский район, здесь 195 заболевших, далее следует Орловский район – 130 зараженных, Болховский район – 68.

В других муниципальных образованиях цифры несколько ниже, однако динамика отнюдь не веселая.

Урицкий район – 41 заболевший, Знаменский и Свердловский – по 39, Новодеревеньковский – 31, Новосильский – 29, Покровский – 27, Хотынецкий – 23, Залегощенский и Верховский – по 22, Глазуновский – 21, Ливны и Ливенский район – 18, Шаблыкинский – 16.

Остальные районы в числе тех, где случаев заражения коронавирусом менее десятка в каждом. Малоархангельский и Троснянский – по 9, Корсаковский, Краснозоренский и Кромской – по 8, Дмитровский – 7, Колпнянский – 5, Сосковский и Должанский – по 4.

Информация оперштаба региона

Информация оперштаба региона

В соседних с Орловщиной регионах картина такая. В Тульской и Калужской областях более 2000 зараженных в каждой, Брянская на границе с двумя тысячами (1995 больных), в Курской более 1700 инфицированных. Меньше в Липецкой - здесь 1083 больных.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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