2020-05-13T21:28:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 14 мая составило 1207 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 14 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем о количестве заболевших и выздоровевших орловцах на 14 маяРассказываем о количестве заболевших и выздоровевших орловцах на 14 маяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области количество заболевших составило более тысячи двухсот человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 14 мая 2020 года.

По последним данным, число инфицированных коронавирусной инфекцией в регионе составило 1207 человек. Это цифры, собранные за весь период развития пандемии. Динамика выздоровления растет. Только накануне выписаны еще 23 человека, таким образом общее число выздоровевших - 294. На лечении в стационарах больниц находится 163 орловца, скончавшихся все также 14. Еще 307 человек на медицинском карантине в стационарах, из них у 207 есть подозрение на коронавирус.

Согласно информации, которую накануне озвучил глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира, более двух тысяч жителей региона находятся на вынужденной самоизоляции, только накануне добавилось почти две сотни. За весь период снято с изоляции более 4 тысяч орловцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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