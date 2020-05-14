Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 14 мая составило 1207 человек

В Орловской области количество заболевших составило более тысячи двухсот человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 14 мая 2020 года.

По последним данным, число инфицированных коронавирусной инфекцией в регионе составило 1207 человек. Это цифры, собранные за весь период развития пандемии. Динамика выздоровления растет. Только накануне выписаны еще 23 человека, таким образом общее число выздоровевших - 294. На лечении в стационарах больниц находится 163 орловца, скончавшихся все также 14. Еще 307 человек на медицинском карантине в стационарах, из них у 207 есть подозрение на коронавирус.

Согласно информации, которую накануне озвучил глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира, более двух тысяч жителей региона находятся на вынужденной самоизоляции, только накануне добавилось почти две сотни. За весь период снято с изоляции более 4 тысяч орловцев.