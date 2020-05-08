Ели блинчики из гнилой картошки: история войны глазами орловской семьи

Орловцы продолжают рассказывать истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника воспоминаниями о жизни своих бабушки и дедушки поделилась участница движения «Волонтеры Победы» Ольга Борзова.

Моей бабушке Галине Сергеевне Тугановой (в девичестве Сизовой) было всего 11 лет, когда началась война. Семья была немаленькой - четверо детей (три девочки и один мальчик). Жили они тогда в деревне Адександрия Сурского района Ульяновской области.

Сразу после начала войны отца забрали на фронт. В 1942 году он погиб, а уже после того, как в семью принесли похоронку, в июне родился брат моей бабушки – Николай, тот самый единственный мальчик.

Тогда всем детям пришлось забыть, что они дети. Бабушка Галя работала в колхозе, а затем бежала на свой участок помогать маме и нянчить еще грудного брата. Хрупкой девочке приходилось работать прицепщицей на тракторе во время посевной, а потом возить поставку (собранный в колхозе урожай пшеницы и ржи – Прим. автора) на железнодорожную станцию за десятки километров от дома.

Это были голодные годы. Зимой дети выходили на колхозное поле и собирали гнилую картошку, потом дома пекли «тошнотики». Летом было немного полегче – мама делала лепешки из липовых листов и лебеды, выручал и лес, где можно было собрать грибы и ягоды.

В это же время мой будущий дедушка, 12-летний Иван Туганов, жил в деревне Копылы Сурского района Ульяновской области. Его отец Николай Антонович тоже ушел на фронт еще в 1941 году и погиб. В семье осталось четверо детей - три сына и дочь.

История жизни моих дедушки и бабушки в годы войны очень похожи. Оба остались без отцов, оба рано пошли работать и забыли про детство. Дедушка с началом войны тоже работал в колхозе прицепщиком на тракторе и помогал семье. После Победы он переехал в Ульяновск и стал водителем.

Бабушка Галя еще несколько лет после окончания войны проработала в колхозе и отправилась в город в 1950-м году. В Ульяновске она сначала нянчила ребенка в одной семье, потом устроилась на стройку автомобильного завода.

- Мы, еще совсем девчонки, месили раствор и сами же носили его на носилках. Это было очень тяжело, но давало возможность купить кусок хлеба и соленой кильки. Для нас это было как праздник, - вспоминала бабушка.

В 1954 году Галина и Иван впервые встретились, полюбили друг друга и поженились. В молодой семье родились двое малышей. Бабушка окружила своих детей заботой и любовью, всегда старалась дать им то, чего сама лишилась так рано – покоя, детской беззаботности, веселья.

Бабушка работала техничкой в школе, затем долгие годы на заводе «Искра» на вредном производстве. Всегда была в движении, в домашних заботах.

Она совсем чуть-чуть не дожила до 75-летия Великой Победы. Ее не стало в марте 2020 года в возрасте 89 лет.