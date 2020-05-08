2020-05-07T19:54:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 8 мая: режим самоизоляции продлят до 31 числа

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 8 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Власти приняли решение о продлении режима самоизоляции до 31 маяВласти приняли решение о продлении режима самоизоляции до 31 маяФото: Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 8 мая 2020 года.

Режим самоизоляции будет продлен до 31 мая. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях накануне, 7 мая. Сегодня он планирует подписать соответствующий указ. При этом власти намерены постепенно возрождать к жизни экономику региона.

Пока же орловцам глава региона предложил ответить на несколько вопросов, касающихся дальнейшего режима. Оперативный штаб готовится к различным сценариям развития ситуации в зависимости от динамики заболеваемости (разработаны планы как по ужесточению, как и ослаблению ограничений).

В это же время департамент образования во взаимодействии с оперативным штабом принял решение о завершении учебного года для учащихся. Первоклашки будут учиться до 22 числа, а остальные классы - до 29 мая (не считая 9 и 11 классов). Майские выходные завершатся и учебный год продолжится, правда дистанционно. Школы открывать не будут.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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